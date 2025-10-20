La celebración reunió a docentes, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales de la Ciudad Señora de Colombia. El evento, organizado por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación, contó con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDER), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV) y la Caja de Compensación Comfenalco, entidades que se unieron en aras de promover el bienestar, la sana convivencia y el reconocimiento de la labor docente en esta localidad.