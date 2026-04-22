El hecho ocurrió hacia las 5:00 p. m. en el sector de Salitre, donde dos hombres en motocicleta dispararon contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó el vidrio lateral, lo que generó la reacción inmediata del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, produciéndose un intercambio de disparos.

Pese a la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas y los agresores huyeron del lugar en contravía.

La investigación quedó en manos de la Policía Metropolitana de Bogotá, que adelanta operativos para dar con los responsables.

Este hecho se suma a recientes alertas por violencia política en el país, en medio de un panorama que ha generado preocupación por las garantías de seguridad para candidatos y actores del proceso electoral.