De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la tripulación habría realizado un cálculo inadecuado del peso de la aeronave y la longitud de la pista, que contaba con cerca de 1.200 metros, lo que habría sido insuficiente para un despegue seguro. A esto se sumaría la premura por salir ante posibles cambios climáticos.

Aunque el avión operaba dentro de los límites de peso permitidos —con aproximadamente 133.000 libras—, no alcanzó la velocidad necesaria para elevarse, lo que habría generado una pérdida de sustentación.

Este fenómeno, conocido como “hundimiento con potencia”, ocurre cuando la aeronave pierde altura pese a que los motores siguen funcionando, generando una condición aerodinámica inestable. En este caso, el avión se inclinó y terminó estrellándose en zona rural.

El general Carlos Silva indicó que se trataba de una misión de transporte militar con personal capacitado. A bordo viajaban 126 personas, incluidos 11 tripulantes.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.