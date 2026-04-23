La emergencia ocurrió en la calle 30 con carrera 21, donde, según versiones preliminares, sujetos desconocidos habrían lanzado una botella con gasolina contra la puerta del establecimiento, lo que provocó el incendio. A este artefacto de fabricación casera se le conoce comúnmente como “bomba Molotov” diseñado para provocar este tipo de incendios pero sin generar algún tipo de explosión.

El fuego fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos, evitando mayores afectaciones. Hasta el momento no hay una versión oficial sobre las causas, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, especialmente porque en este mismo lugar, en noviembre de 2025, fue asesinado un trabajador mientras realizaba labores de carga.