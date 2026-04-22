En el siniestro se vieron involucrados un vehículo y una motocicleta que colisionaron por causas que son materia de investigación. Debido a la fuerza del impacto, el motociclista falleció en el lugar de los hechos.

La víctima residía en el barrio Villa Liliana, en Tuluá, y era ampliamente conocida en el sector comercio, ya que se dedicaba a distribuir dulces en tiendas de distintos municipios y corregimientos del centro del Valle del Cauca.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este fatal accidente.