Inspirada en la realidad social de Tuluá, la canción refleja el anhelo de libertad y transformación de una ciudad que sueña con un futuro mejor. Su letra invita a caminar con esperanza, a reconocer la belleza que habita en lo cotidiano y en su gente.



Antes del lanzamiento del videoclip, Andantes compartió una miniserie de cuatro episodios en la que muestra el proceso creativo, la producción musical, la participación de voces infantiles y el detrás de cámaras, permitiendo al público conocer la historia que dio vida a “Por mi Valle”.



El video, dirigido por Tampiko Films, fue grabado en escenarios emblemáticos de la ciudad como la galería, el parque de la Guadua y la calle Sarmiento, con la participación de artistas y personajes culturales que encarnan la esencia urbana tulueña.

Con este lanzamiento, Andantes da su primer gran paso, reafirmando su propósito de crear música con raíz y sentido, recordándonos que el arte también puede ser una forma de sanar y transformar el lugar que habitamos.

El video oficial de “Por mi Valle” ya está disponible en YouTube



