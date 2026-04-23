El hombre fue trasladado al centro asistencial el pasado 21 de abril, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida debido a la gravedad de la lesión. Hasta el momento, las circunstancias y móviles del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.

Se hace un llamado urgente a sus familiares o personas que puedan brindar información para que se comuniquen a los números 6028274174 EXT 81608 o 81609, correspondientes a Medicina Legal en Tuluá, o se acerquen a las instalaciones para el proceso correspondiente.