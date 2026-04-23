La compañía Karex, el mayor productor del mundo, confirmó ajustes en sus tarifas debido al alza en los costos de materias primas y transporte. Insumos como el látex de nitrilo —derivado del petróleo— han subido más del 100 %, mientras que otros materiales clave también registran incrementos significativos.

Según la empresa, la inestabilidad en el suministro, los retrasos logísticos y el aumento en los fletes han obligado a trasladar parte de estos costos a los clientes.

Karex, que produce cerca del 20 % de los condones a nivel mundial y abastece a marcas como Durex y Trojan, advirtió que, si la guerra se prolonga, podrían registrarse nuevos incrementos.

El encarecimiento también podría impactar programas de salud pública impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, que dependen de estos insumos para la prevención de enfermedades como el VIH.