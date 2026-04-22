La detención fue realizada mediante un operativo coordinado por Interpol, luego de que el sospechoso fuera ubicado en tribunales de la calle Talcahuano. Cruz Castillo tenía circular roja internacional y es señalado como el encargado de la logística del atentado.

Según la investigación, el capturado habría coordinado la huida tras el crimen y mantenía contacto con otros implicados, entre ellos Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien ya fue condenado a 22 años y seis meses de prisión y aseguró que el ataque habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia.

Las autoridades también establecieron vínculos con Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, quien habría transportado el arma utilizada en el atentado perpetrado en el barrio Modelia.

La captura se logró tras el análisis de direcciones IP que ubicaban al sospechoso en Argentina y un trabajo conjunto entre autoridades judiciales y organismos internacionales. Tras su detención, Cruz Castillo fue puesto a disposición del juzgado federal mientras avanza el proceso de extradición hacia Colombia.