Diversos estudios señalan que este alimento puede fortalecer el sistema inmune gracias a su alto contenido de antioxidantes y minerales. Además, según MedlinePlus, su consumo regular puede contribuir a reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular.

Entre sus propiedades también se destacan su capacidad para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y disminuir el colesterol. Por su contenido de selenio, manganeso y vitamina C, actúa como un aliado en la prevención de enfermedades.

Consumirlo antes de dormir podría tener efectos relajantes. De acuerdo con el portal Garlic Farm, compuestos como la alicina y el zinc favorecen la relajación del cuerpo y pueden ayudar a conciliar el sueño.

Asimismo, el ajo ha sido relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y afecciones como la osteoporosis. También puede ser útil para aliviar síntomas de resfriado si se combina con ingredientes como jengibre, cúrcuma y limón.

Aunque sus beneficios son amplios, especialistas recomiendan consultar con un médico antes de incorporarlo de forma regular en la dieta, especialmente si no es un alimento habitual.