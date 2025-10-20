«En compañía de la Personería Municipal, realizamos también la convocatoria para conformar la veeduría ciudadana, un ejercicio de control social que garantiza la transparencia y la participación activa de la comunidad en cada etapa de la obra. Con la comunidad de Pantanillo compartimos compromisos construidos en dos mesas de trabajo, que hoy comienzan a materializarse gracias al esfuerzo conjunto y al compromiso de esta administración» indicó el alcalde Diego Fernando Mendoza Tascón.