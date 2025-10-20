El Club Deportivo Talentos GV, fundada por los exfutbolistas Gustavo Andrés Victoria y Fabio Enrique Valencia, en el Corazón del Valle, se consagró campeón de la Copa Bon Bon Bum categoría Sub13 en una vibrante final disputada sobre Quindío FC que se realizó en el Centro Recreacional Jaime Caicedo González, en el corregimiento de La Paila.



Los campeones fueron dirigidos por Carlos Andrés Rodas y en la final ante los quindianos, se impusieron por marcador de 3-2, dejando claro que el trabajo formativo, la disciplina y la pasión por el fútbol rinden grandes frutos.



Además del título, el onceno con sede en la Villa de Céspedes obtuvo el premio al mejor jugador del torneo Juan José Sánchez Santa. Igualmente Talentos GV Sub 13, fue premiado con el trofeo a la valla menos vencida, demostrando solidez defensiva y trabajo en equipo durante toda la competición.