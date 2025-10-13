«Dichas alianzas interinstitucionales propenden por la calidad, idoneidad y oportunidad en el servicio del líquido vital en las comunidades de la ruralidad bugalagrandeña», dijo el alcalde Jorge Rojas. El objetivo es contribuir a garantizar la prestación eficiente del servicio público de acueducto y saneamiento básico en estos sectores rurales de Bugalagrande y de otras regiones del departamento haciendo enfasis en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Cabe destacar que los diferentes estudios de Vallecaucana de Aguas muestran que son varios los municipios donde en sus zonas rurales, presentan riesgo alto y muy alto de calidad de agua para consumo humano, incluso existen zonas rurales con agua catalogada como inviable sanitariamente.