«Esta gran obra generará un espacio digno, moderno e incluyente para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, fortaleciendo el deporte, la recreación y el encuentro ciudadano» dijo Girón Vanderhuk. Añadió que las obras inician este mes, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el bienestar y el progreso de la munipalidad. Los recursos para el coliseo se suman a los aportados por el gobierno departamental para la recuperación de la calle quinta.