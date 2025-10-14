El hecho ocurrió cuando un vehículo de carga pesada (tractomula) que transportaba maíz perdió el control y cayó sobre un vehículo particular, donde se movilizaban las víctimas con rumbo a Yotoco y Yumbo.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Fernanda Loaiza, su hermano Víctor Mayoni y el hijo de Fernanda, un niño de apenas 4 años de edad.

Se conoció que Fernanda vivía en el municipio de Yotoco junto a su pequeño hijo y otro menor de edad, mientras que Víctor residía en Yumbo, donde trabajaba en una montallantas de la empresa de carga Antioquia.

El accidente se presentó en la vía que de Puente Tierra conduce a Mediacanoa, en el sector conocido como El Plan de las Vacas.

Las autoridades de tránsito adelantan todas las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas de este lamentable hecho