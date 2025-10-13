El Día de la Raza, instaurado en Colombia por la Ley 35 de 1939, recuerda el encuentro entre Europa y América en 1492. Sin embargo, con el paso de los años, la conmemoración ha evolucionado y hoy se reconoce oficialmente como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, una fecha para exaltar la riqueza multicultural y los aportes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos a la identidad nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de festivos para 2025, el lunes 13 de octubre figura como jornada de descanso nacional. La medida, amparada por la Ley Emiliani, tiene como propósito incentivar el descanso de los trabajadores y favorecer la economía de las regiones mediante el aumento del turismo interno, el movimiento en restaurantes, hoteles y destinos naturales.

Así las cosas, este fin de semana se convierte en uno de los llamados “puentes festivos” del segundo semestre del año, oportunidad que muchos colombianos aprovechan para viajar, compartir en familia o participar en actividades culturales y recreativas.

En palabras del Ministerio de Cultura, esta fecha “invita a reflexionar sobre la diversidad, la inclusión y el respeto por las diferencias que conforman el tejido social del país”, recordando que más allá del descanso, el festivo tiene un sentido histórico y cultural profundo.