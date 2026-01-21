La decisión fue confirmada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que señaló que La Rebaja dejará de operar únicamente como red comercial para asumir un rol estratégico dentro del sistema público de salud, articulado con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

Según el comunicado oficial, se pondrá en marcha una nueva línea denominada “La Rebaja Institucional”, mediante la cual la empresa administrará procesos de dispensación y operación farmacéutica para entidades estatales. El objetivo es reducir la intermediación, fortalecer la capacidad de compra pública y garantizar el acceso oportuno a medicamentos, uno de los ejes de la política de salud del presidente Gustavo Petro.

La Supersolidaria explicó que los establecimientos de La Rebaja son actualmente propiedad del Estado, tras una sentencia judicial, y que esta transformación permitirá avanzar hacia la creación de una central pública de compras de medicamentos, con la que se busca disminuir costos y optimizar la distribución.

Como parte del proceso, los trabajadores de Copservir continuarán vinculados a la operación y el próximo 30 de enero se realizará una asamblea extraordinaria para evaluar la creación de una nueva cooperativa orientada al ahorro y crédito de los empleados.

Con esta decisión, el Gobierno refuerza su apuesta por una mayor presencia estatal en el sector farmacéutico y por un nuevo modelo de gestión de medicamentos públicos en Colombia.