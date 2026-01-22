El Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, decisión que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento interno de energía. Según explicó la cartera, la medida responde a la variabilidad climática y a la disminución proyectada de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional, factores que incrementan el riesgo para la seguridad energética del país.

De manera paralela, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que Colombia aplicará un arancel del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de ampliar la medida a otros bienes, dependiendo de la evolución del comercio bilateral.

Esta decisión se da como respuesta al anuncio del gobierno ecuatoriano de imponer, de forma unilateral, un gravamen del 30% a productos colombianos a partir de febrero, argumentando presuntas falencias en la cooperación en materia de seguridad.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, señaló que el arancel colombiano es una medida transitoria y correctiva, orientada a restablecer el equilibrio en las condiciones de intercambio. “No se trata de una sanción ni de una acción de confrontación, sino de una respuesta proporcional para proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, afirmó.

Con este paquete de decisiones, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca priorizar la seguridad energética, defender la producción nacional y enviar un mensaje de defensa del comercio bajo reglas equilibradas, mientras se mantienen abiertos los canales diplomáticos y técnicos para normalizar la relación con Ecuador.