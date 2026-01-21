El tema llega cargado de sentimiento y cuenta una historia tan triste como real: la de ese amor que ya no está, pero que se resiste a irse del todo y aparece en los sueños, haciendo imposible despertar de ese instante perfecto. Una letra que golpea directo al alma y revive emociones que muchos creían superadas.

Con una interpretación intensa, sentida y sin filtros, Dora Libia vuelve a demostrar por qué es una de las voces más queridas del género. “Ayer Te Soñé” fue creada con mucho amor y pensando en su público fiel, ese que se identifica con cada palabra y que ha acompañado a la artista en cada etapa de su carrera.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, y la expectativa crece por el anuncio del video oficial, que promete dramatismo, nostalgia y mucha verdad, fiel al estilo que ha convertido a Dora Libia en referente del despecho.

Prepárese, porque este estreno no solo se escucha… se siente.