La iniciativa fue presentada por Diego Andrés López, quien argumenta que la medida busca alinearse con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que sugieren seis meses de lactancia materna exclusiva para mejorar la salud infantil.

Actualmente, la licencia en el país es de 18 semanas y es financiada por el sistema de salud a través de las EPS. Según la propuesta, la ampliación permitiría reducir enfermedades en los menores y disminuir costos futuros en atención médica.

Sin embargo, la iniciativa también genera debate por su financiación y el posible impacto en el empleo femenino, ya que algunos sectores advierten que podría aumentar los costos laborales para las empresas.

El proyecto también toma como referencia modelos internacionales, como Canadá, donde la licencia puede extenderse hasta un año, mientras que en Estados Unidos no existe una licencia remunerada obligatoria a nivel federal.

La propuesta ahora deberá ser evaluada por la Corte Constitucional, que definirá si la licencia de maternidad en Colombia podría extenderse a más de seis meses.