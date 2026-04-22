De acuerdo con el reporte, los vehículos —que prestaban servicio público— fueron interceptados por varios individuos que obligaron a los conductores a descender antes de prenderles fuego.

El teniente coronel Cristhian Enrique Bohorquez Vanegas confirmó este balance y aseguró que se activaron operativos con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para reforzar la seguridad en la zona. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana.

Las autoridades mantienen presencia en el sector y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.