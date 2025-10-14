De nuevo la halterofilia puso en alto el nombre de Tuluá. En esta oportunidad lo hizo una joven de 25 años de edad, que se había retirado y regresó a su razón de ser, al deporte que la vio crecer y formarse, al levantamiento de pesas.

Ella es Yenny Sinisterra, deportista ‘Valle Oro Puro’, que retornó a la alta competencia y de qué manera, ganando para Colombia dos medallas en el Campeonato Mundial de la especialidad, que se realiza en Noruega.



La deportista, que es dirigida desde hace varios años por los entrenadores tulueños Edison y Víctor Chaux, obtuvo medalla de plata en su categoría de los 63 kilogramos levantando en la modalidad de arranque 103 kilogramos.

La presea de bronce la ganó en el total olímpico, con 231 kilogramos. Es de anotar, que esta última modalidad es la sumatoria de las competencias de arranque y envión. En los campeonatos mundiales, paname-ricanos o nacionales, cada competencia entrega tres medallas a diferencia de los Juegos Olímpicos donde solo se premia el total olímpico.