Jairo Valero Hernández, desde hace siete años está residiendo en el municipio de Trujillo. Inició en la música desde temprana edad. A los 14 años empezó esa pasión que siguió creciendo con el paso de los años, ya que este es un gusto familiar.



Para este centrovallecaucano ha sido un gran orgullo compartir su pasión musical en distintos eventos realizados en municipios como Mosquera, en Cundinamarca, y en los concursos de la emisora La Cariñosa. Igualmente ha hecho parte de la nómina artística en diferentes ferias y festivales, donde también ha interpretado sus composiciones de trovas, música popular y parrandera, principalmente.



«Para esta temporada de fin de año quiero que conozcan más de mi música y mis trovas», expresó el artista.