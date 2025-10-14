De acuerdo con información confirmada por fuentes militares, los atacantes emplearon drones cargados con explosivos para atentar contra la vivienda del alcalde Farid Camilo Castaño, las instalaciones de la Policía Nacional y el Batallón de Selva N.º 24 General Camacho Leyva del Ejército Nacional.

El hecho dejó como saldo un soldado regular gravemente herido, quien recibe atención médica en un centro asistencial de la zona, y una mujer lesionada, empleada de la residencia del mandatario local. Además, varios animales domésticos murieron como consecuencia de las detonaciones.

Las explosiones causaron pánico entre la población civil, que reportó una serie de fuertes estruendos durante la madrugada. Tropas del Ejército y unidades de la Policía reaccionaron de inmediato para asegurar el perímetro y evitar nuevos ataques.

Las autoridades adelantan operaciones en la zona para dar con los responsables de este acto terrorista, mientras el Ministerio de Defensa evalúa reforzar la seguridad en el municipio y en todo el departamento del Guaviare ante la creciente amenaza de los grupos armados ilegales que operan en la región.