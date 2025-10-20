Con un desfile que se inició en la sede central de la Institución Educativa Julia Restrepo se celebró como ya es tradicional, la colombianidad por las principales calles de la Villa de Céspedes, cuyo recorrido variado y multicolor culminó en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá.



Una vez más esta institución se encargó de hacer con cada coreografía un recorrido musical por todas las regiones del país, actividades que fueron presenciadas por cientos de tulueños que salieron a las calles para acompañar el desfile lleno de sabor y patriotismo.



A esta actividad se le suma un evento que se había cumplido el 12 junio del año en curso bajo el nombre de «El Julia le canta a Colombia”, que también se efectuó con el ánimo de fortalecer en los estudiantes valores, creencias y cultura, resaltando la importancia del sentido de pertenencia y la preservación de la historia nacional.



Además, la institución ha implementado proyectos pedagógicos enfocados en el reconocimiento y valoración de los aportes de la cultura afro al municipio de Tuluá. Para los organizadores estos esfuerzos reflejan el compromiso de la Institución Educativa Julia Restrepo con la inclusión intercultural y el respeto por la diversidad étnica, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural en la comunidad educativa.