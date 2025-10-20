El crimen ocurrió en inmediaciones del barrio Fátima, a la altura de la Carrera 34 con Calle 36, donde un hombre que se movilizaba en una motocicleta tipo BWS de color blanco fue atacado con arma de fuego.

Pese a la rápida reacción de los grupos de emergencia, la víctima, identificada como Freddy Osorio Rodríguez de 49 años de edad, falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos. Hasta el momento no ha sido identificada.

Unidades de la Policía Judicial adelantan las labores de inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, en el marco de los actos urgentes establecidos por la ley.



Noticia en desarrollo