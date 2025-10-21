Durante la sesión plenaria de este martes, Vélez planteó que la escultura podría ubicarse en inmediaciones del estadio Doce de Octubre, escenario deportivo que ha sido testigo de la pasión futbolera del municipio.

“Faustino es, de lejos, el futbolista más importante nacido en Tuluá y merece un reconocimiento a la altura de su trayectoria”, expresó el cabildante, al tiempo que destacó ejemplos de otras ciudades que han inmortalizado a sus figuras más representativas.



“El caso de Santa Marta con el Pibe Valderrama, o los homenajes a Falcao, Sofía Vergara y Shakira en sus lugares de origen, muestran cómo estos monumentos se convierten también en puntos de referencia turística”, agregó Vélez.

La propuesta busca rendir tributo a la carrera internacional de Asprilla, quien brilló en equipos como el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra, además de ser una de las estrellas históricas de la Selección Colombia en la década de los 90.

La propuesta busca fortalecer la identidad local y promover el turismo deportivo a través del legado de uno de los ídolos más recordados del fútbol colombiano.