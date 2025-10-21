El oficial es padre de Juan Felipe Rincón, el joven asesinado en noviembre de 2024 en el sur de Bogotá, en un caso que aún continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía.

Rincón, quien se desempeñó como inspector general de la Policía, se retiró hace ocho meses durante el remezón institucional que acompañó la llegada del general Carlos Triana a la dirección. Pese a su salida, el oficial mantuvo respaldo dentro del alto Gobierno y de la institución, gracias a su trayectoria, liderazgo y múltiples condecoraciones obtenidas durante más de tres décadas de servicio.

El lunes fue visto en el Palacio de Nariño, lo que reforzó las versiones sobre su regreso al mando. Este martes se confirmó oficialmente que asumirá la dirección de la Policía Nacional.

Durante su carrera, el general Rincón estuvo vinculado a unidades estratégicas como la Operación Agamenón, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) y el Cuerpo Élite. Su último cargo, el de inspector general, es considerado uno de los más altos dentro de la estructura de mando policial.

Con su nombramiento, el general (r) William Rincón asume el desafío de fortalecer la seguridad ciudadana, recuperar la confianza institucional y liderar la transformación interna de la Policía Nacional.