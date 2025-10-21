Ortiz Forero, docente de la Unidad Central del Valle y columnista de EL TABLOIDE desde hace varios años, ha liderado diferentes procesos siendo la edición de la Revista Luna Nueva, una compilación de sus escritos y los de otros autores de Colombia y el exterior.
Además de su papel en la formación en la Uceva, ha logrado consolidar certámenes como el Festival de la Imagen y la Palabra y el Festival de Teatro Lino Mora.
Ha llevado la representación de Colombia en infinidad de eventos nacionales e internacionales donde se ha reconocido su pluma como una de las más versatiles.
«Es un reconocimiento que me llena de orgullo, pues es el Ministro de las Culturas y los Saberes de Colombia que reconoce el aporte que a lo largo de los últimos años hemos hecho en Tuluá y el Valle del Cauca fomentando el amor por el arte en sus diferentes manifestaciones» dijo Ortiz Forero al precisar que es una motivación extra para continuar trabajando por la cultura.
Deja una respuesta