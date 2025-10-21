Ortiz Forero, docente de la Unidad Central del Valle y columnista de EL TABLOIDE desde hace varios años, ha liderado diferentes procesos siendo la edición de la Revista Luna Nueva, una compilación de sus escritos y los de otros autores de Colombia y el exterior.



Además de su papel en la formación en la Uceva, ha logrado consolidar certámenes como el Festival de la Imagen y la Palabra y el Festival de Teatro Lino Mora.

Ha llevado la representación de Colombia en infinidad de eventos nacionales e internacionales donde se ha reconocido su pluma como una de las más versatiles.



«Es un reconocimiento que me llena de orgullo, pues es el Ministro de las Culturas y los Saberes de Colombia que reconoce el aporte que a lo largo de los últimos años hemos hecho en Tuluá y el Valle del Cauca fomentando el amor por el arte en sus diferentes manifestaciones» dijo Ortiz Forero al precisar que es una motivación extra para continuar trabajando por la cultura.