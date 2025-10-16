De acuerdo con lo precisado por los organizadores en la fecha en mención se tiene previsto realizar actividades lúdicas, recreativas, culturales promoviendo valores de conciencia ambiental. Patricia Caballero Lamir, directora ejecutiva de la entidad sin ánimo de lucro, dijo que será un espacio para que los tulueños y habitantes de la región conozcan el trabajo que se hace en la institución.

En la actualidad el CEET es operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la modalidad atrapasueños de apoyo en los que se promueven entornos protectores dede la promoción de derechos y prevención de riesgos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.