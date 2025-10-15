Valentina Castro Rojas, nacida en Tumaco (Nariño), se convirtió en la primera modelo colombiana —y afrocolombiana— en desfilar oficialmente en el Victoria’s Secret Fashion Show, realizado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York.

El evento, que este año celebró la diversidad, el empoderamiento y la inclusión femenina, presentó una pasarela renovada y más consciente. En ese contexto, la participación de Castro en la línea Pink simbolizó un hito en la representación de las mujeres afrodescendientes en la moda global.

Con apenas 23 años, Valentina cautivó al público con un look urbano compuesto por un jogger rosa palo, hoodie monocromático y gorra, destacando sus trenzas como sello personal. Su presencia irradiaba autenticidad, confianza y orgullo por sus raíces.

Durante el desfile, la colombiana compartió escenario con figuras internacionales como Barbie Ferreira (Euphoria), la gimnasta olímpica Sunisa Lee, y las modelos Iris Law y Lila Grace Moss, hijas de íconos de la moda. Además, compartió protagonismo con la agrupación de K-pop Twice, que puso el ritmo al segmento Pink.

El brillo colombiano se sintió aún más fuerte con la presentación de Karol G, quien impactó con un atuendo rojo y alas durante su performance musical. La artista paisa encendió el escenario con “Latina Foreva” y envió un mensaje poderoso de orgullo latino y empoderamiento femenino.

La participación de Valentina Castro y Karol G selló una noche histórica para Colombia, demostrando que el talento, la diversidad y la belleza del país siguen conquistando los escenarios más importantes del mundo.