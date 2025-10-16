Para este y todos los deportistas que participan en este tipo de pruebas, sencillamente los límites no existen, a diario lo demuestran y una vez más entregando toda su capacidad mental y física para competir y en el caso de José Darío triunfar.

“Este campeonato no es solo mío. Es de todos los que me han apoyado, de mi familia, mi esposa Mónica y de mi hijo Nicolás, ellos son mi razón para vivir y de quienes creen que todo es posible con fe y trabajo duro”, expresó el deportista, tras recibir la medalla dorada y levantar el trofeo que lo consagra como el mejor del país en su categoría.



El campeonato nacional de Paracycling es el evento cumbre del calendario de este deporte en Colombia y reúne a los mejores del país.