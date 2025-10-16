Los pequeños inundaron de alegría, color y creatividad el Parque de la Guadua, participando en las cuatro categorías que lo componen: Arroyo, Quebrada, Río y Lago, esta última para los niños con discapacidad especial.

El evento contó con diversas puestas en escena, al igual que escenarios con temas didácticos para los niños. Hubo 12 ganadores, cuatro por cada categoría, así como dos premios para la categoría especial a quienes les entregaron tablets. A los otros niños los premiaron con bicicletas.

La premiación de la categoría especial es un tema diferente por la condición de los pequeños. Los niños además de concursar, pudieron compartir en cada una de las estaciones artísticas donde lo más importante es enseñarles y generarles conciencia sobre la importancia del cuidado y preservación del recurso hídrico.