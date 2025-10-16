La situación se volvió más preocupante luego de conocerse que varios de estos ciudadanos habrían llegado recientemente desde el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), presuntamente trasladados en un vehículo hasta la ciudad.

En un operativo conjunto con diferentes entidades, se identificaron alrededor de 90 personas provenientes de Tuluá, así como de otros departamentos como Cauca y Quindío. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el desplazamiento y determinar quién estaría detrás del traslado.

Durante los recorridos nocturnos, se constató que gran parte de esta población no accede a los programas institucionales disponibles, pese a la existencia de servicios de alimentación, alojamiento temporal, atención psicosocial y orientación en salud. Las autoridades reiteraron su compromiso con la atención integral de esta población y el seguimiento a los posibles responsables del traslado irregular.