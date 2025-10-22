El proceso electoral concluyó con una participación plural que refleja la diversidad política y social de la juventud tulueña. En esta jornada, el Partido Conservador fue la colectividad más votada, con 2.161 sufragios (33,27 %), consolidando cuatro curules. Le siguió el Partido de la U, que alcanzó 903 votos (13,90 %) y obtuvo una curul.

Entre las listas independientes, el Movimiento Social #EsConAcciones se consolidó como la fuerza más representativa, con cinco curules, mientras que el movimiento Política de la Felicidad logró dos.

En el bloque de procesos y prácticas organizativas, la Asociación Colectiva de Mujeres DAR obtuvo dos curules; los grupos Negritudes Centro Vallecaucanas, Diversidad Abstracta y Scouts de Colombia lograron una curul cada uno.

La nueva conformación del Consejo Municipal de Juventud de Tuluá quedó integrada así:

Listas independientes

Movimiento Social #EsConAcciones

Juan Esteban Delgado Jaramillo

Valentina Zuleta Sánchez

Efrén Esneider Gordillo Chaux

María Camila Giraldo Ortiz

Laura Vanessa Arias Barco

Política de la Felicidad Tuluá

Juan José Pérez López

Katherin Natalia Varón Castro

Procesos y prácticas organizativas

Asociación Colectiva de Mujeres DAR

Angie Valentina Ángel Gilón

Víctor Manuel García Betancourt

Asociación de Negritudes Centro Vallecaucanas

Erika Melissa Mafla Rodríguez

Diversidad Abstracta

Cristal Vargas Giraldo

Scouts de Colombia

Mariangel Caro Reyes

Partidos y movimientos políticos

Partido Conservador Colombiano

Federico Llanos Posada

Valentina Echeverry Castro

Samuel Vinasco Torres

Valentina Varela Gaviria

Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U)

Hilary Catalina Franco Zuñiga

Representaciones especiales

Campesinos: Leidy Tatiana López Rosero

Comunidades Indígenas: Luis Alberto Córdoba Yatacue

Afrocolombianos: Niver Alexander Cuero Ocoró

Población Joven Víctima: Juan Daniel Rivera Cruz





A nivel departamental, el Valle del Cauca registró 117.873 votos, de los cuales el 56,23 % correspondió a partidos y movimientos políticos, el 25,91 % a listas independientes y el 17,85 % a procesos y prácticas juveniles. En total se habilitaron 1.646 mesas de votación en el departamento.

Aunque la participación aumentó levemente respecto a las elecciones de 2021, el ausentismo volvió a imponerse. De los 11,7 millones de jóvenes habilitados para votar en todo el país, solo 1,49 millones acudieron a las urnas, lo que representa una abstención superior al 87 %.

A nivel nacional, el Partido Liberal se quedó con el primer lugar con 147.674 votos, seguido del Partido Conservador, que obtuvo 98.453 sufragios. Sin embargo, en municipios como Buga y Tuluá, los resultados evidenciaron un mapa político diverso, donde los jóvenes apostaron por opciones locales, independientes y alternativas