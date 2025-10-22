Según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitó a las 9:52 a. m. (hora local), provocando un incendio de grandes proporciones que consumió por completo el vehículo aéreo y lo dejó en pérdida total.

Las víctimas fueron identificadas como José Bortone, piloto, y Juan Maldonado, copiloto, quienes murieron al instante debido a la magnitud del impacto y las llamas que envolvieron la aeronave.

De inmediato, los Bomberos Aeronáuticos del aeropuerto activaron los protocolos de emergencia para controlar el fuego, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos.

El INAC confirmó que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) asumió la investigación del caso para determinar las causas del siniestro. Versiones preliminares apuntan a que uno de los neumáticos habría explotado durante el despegue, provocando la pérdida de estabilidad del avión.

Testigos en el área relataron que el ala izquierda del aparato se desprendió, lo que ocasionó que la aeronave girara sobre su fuselaje antes de impactar y prenderse en llamas. Una densa nube de humo fue visible desde distintos puntos de San Cristóbal y generó afectaciones por contaminación en zonas aledañas.

De acuerdo con medios especializados, la avioneta siniestrada era un Piper PA-31T1 Cheyenne I, modelo utilizado habitualmente para vuelos privados y de transporte ejecutivo.

Las autoridades mantienen el área acordonada mientras avanzan las labores de investigación y remoción de escombros.