Se trata de la décima edición de la Feria de Educación Rural y la Séptima Feria de Emprendimiento del Valle del Cauca. En esos escenarios brillaron con luz propia los estudiantes del Colegio Manuel Dolores Mondragón, quienes con orgullo y entusiasmo representan a su municipio, Bolívar.

Esa actividad se llevo a cabo en la Plazoleta de San Francisco, en la ciudad de Cali y reunió a representantes de distintas instituciones educativas del departamento que compartieron sus experiencias y proyectos innovadores, entre ellos ‘El Fregón’, que es un proyecto sostenible de traperos elaborados con materiales reciclables, que demuestra la conciencia y la importancia de preservar el medio ambiente.

Otra de las iniciativas de los estudiantes bolivarenses fue ‘MDM Noticias’, que es un noticiero escolar que promueve la comunicación, la identidad y el talento de los estudiantes del municipio de Bolívar.