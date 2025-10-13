Ante el incremento de protestas por parte de las organizaciones campesinas en los diferentes municipios del departamento, en rechazo por la no adjudicación de predios a pesar de estar organizados, la gobernadaora Dilian Francisca Toro dijo de manera enfática e instó al Gobierno nacional para que sean entregados los predios a campesinos vallecaucanos.



Destacó que las diferentes asociaciones están en capacidad de trabajar en proyectos productivos aprovechando la buena calidad de los suelos del departamento.

Indicó que la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, debe distribuir las tierras a los campesinos que de manera oportuna han entregado la documentación que se exige.



“Hice un llamado al Gobierno Nacional porque precisamente fruto de que no se les han entregado tierras a los campesinos que han venido solicitando, tenemos una serie de bloqueos en cualquier carretera del departamento del Valle de Cauca. Para nosotros es muy importante que venga la Agencia Nacional de Tierras, que venga la SAE y que les pueda distribuir esas tierras a nuestros campesinos, a nuestra gente del Valle de Cauca que necesita”, indicó la mandataria Toro Torres.



Añadió que la gobernación del Valle del Cauca está dispuesta para apoyarlos en sus proyectos productivos, pero que les entreguen las tierras a ellos, que son los que realmente están necesitados. “Los campesinos, las comunidades afrodescendientes e indígenas del Valle deben ser priorizados en las entregas por el Gobierno nacional», expresó.



Puntualizó que la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca continúa a la espera de respuesta a los oficios formales enviados a la Agencia Nacional de Tierras, solicitando información precisa sobre la entrega de tierras en el Valle del Cauca.