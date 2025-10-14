De acuerdo con las primeras versiones, una pareja de presuntos delincuentes que se movilizaba en motocicleta intentó asaltar al conductor de un vehículo particular. Al verse frustrado el hurto, el hombre accionó un arma de fuego contra el carro antes de huir del lugar.

El hecho fue captado en video desde otro automóvil, donde se observa el momento exacto del ataque y la presencia de una patrulla de la Policía Metropolitana de Cali que pasaba por el sector pocos segundos después.

De manera preliminar, se conoció que una bala habría atravesado uno de los buses del sistema MIO, impactando en la pierna a un hombre joven que se movilizaba como pasajero. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y revisan cámaras de seguridad para dar con los responsables de este nuevo hecho de inseguridad en el centro de la ciudad.