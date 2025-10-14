El cuerpo del uniformado fue hallado a la altura del barrio Guayacanes, por unidades de socorro que realizaban labores de búsqueda.

Garcés Benítez, quien estaba adscrito al área de Telemática del Comando de Policía de Cartago, había sido visto por última vez en el sector de Los Almendros, mientras disfrutaba de su día de descanso.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las causas y circunstancias de su muerte, mientras que el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los respectivos procedimientos.

La institución expresó su solidaridad con la familia del subintendente y reiteró su compromiso de apoyar las investigaciones para determinar lo ocurrido.