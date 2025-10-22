De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro se presentó cuando una motocicleta en la que se movilizaban dos personas colisionó de frente con un automóvil que transitaba por el sector.

Tras el fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta quedaron gravemente heridos y fueron auxiliados por unidades del Cuerpo de Bomberos de Ginebra y personal de ambulancias de emergencia, quienes los trasladaron de inmediato al hospital local.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el conductor de la motocicleta, identificado como Carlos Galindo, residente en Guacarí, falleció en el centro asistencial. Su acompañante, Maricela Collazos, también oriunda de ese municipio, perdió la vida mientras era remitida hacia un hospital de mayor nivel debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente, que ha generado profundo pesar entre los habitantes de Guacarí y Ginebra.