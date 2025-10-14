La jornada fue organizada por la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Coordinación de Mujer, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Durante el espacio se abordaron temas fundamentales como la identificación de situaciones de violencia, las sanciones previstas en la normativa vigente y los procesos judiciales correspondientes, con especial énfasis en la prevención de estas conductas en entornos escolares y universitarios.

La participación de las jóvenes tulueñas fue amplia y generó debate en torno a las diferentes situaciones que enfrentan en el diario vivir en los espacios educativos, sociales y familiares.