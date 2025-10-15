Durante los 90 minutos reglamentarios, el compromiso finalizó igualado sin goles, reflejando la intensidad y el nivel de ambos equipos. Sin embargo, en la tanda desde los doce pasos, las ‘Azucareras’ mostraron su temple y precisión, imponiéndose ante el cuadro chileno para asegurar su paso al partido definitivo.

El momento más emocionante llegó cuando la tulueña Stefanía Perlaza cobró con firmeza el penal decisivo, desatando la euforia entre las jugadoras y la hinchada verde. Con ese tanto, el conjunto vallecaucano se metió por primera vez en su historia en la gran final del torneo continental.

El partido final se disputará el sábado 18 de octubre, a las 6:00 de la tarde (hora Colombia), en Argentina. El Deportivo Cali espera ahora al ganador del duelo entre los equipos brasileños Corinthians y Ferroviária, que definirán al segundo finalista.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico verdiblanco sigue demostrando su crecimiento y consolidación en el fútbol femenino, convirtiéndose en orgullo del Valle del Cauca y de Colombia.