De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se movilizaba como acompañante en una motocicleta junto a un joven, quien habría intentado esquivar otro vehículo, lo que provocó la pérdida de control y la caída de ambos ocupantes.

La mujer perdió la vida en el lugar del siniestro debido a la gravedad de las heridas, mientras que el conductor resultó lesionado y fue trasladado por organismos de socorro a un centro asistencial.

Las autoridades de tránsito realizaron los actos urgentes y adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.