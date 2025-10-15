Allí, en ‘La Perla del Otún’, estos deportistas de la categoría sub 15 fueron convocados por la Federación de este deporte, con el objetivo de prepararlos.



Los deportistas, seleccionados según los resultados obtenidos en diferentes competencias nacionales, participaron en jornadas de entrenamiento técnico y evaluaciones que buscan consolidar el proceso de formación y detección de talentos en todo el país.

Bajo la guía de entrenadores especializados y con el respaldo de la Liga Risaraldense de Judo, los jóvenes judocas compartieron experiencias, perfeccionaron su técnica y reafirmaron su compromiso con el alto rendimiento.