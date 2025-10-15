El esperado evento será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. (hora del Este) a través de Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca.

La joven, de 20 años, comenzó su carrera desde un entorno humilde en el barrio Ciudadela de Tumaco, donde su primer contacto con la estética fue realizando trenzas y peinados afro para su comunidad, una habilidad que luego se convertiría en el punto de partida de su sueño internacional.

En 2023, su vida dio un giro cuando un cazatalentos descubrió sus fotos en redes sociales, lo que la llevó a formarse profesionalmente en República Dominicana y posteriormente a desfilar en la Semana de la Moda de París. Desde entonces, ha trabajado con reconocidas marcas en Corea del Sur, Italia y otros países, destacándose por su belleza natural y su orgullo por las raíces afrocolombianas.

Su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show representa no solo un logro personal, sino también un avance para la representación de las mujeres afrodescendientes y colombianas en la industria mundial de la moda.

“Es mi primera vez en Nueva York, voy al casting para Victoria’s Secret. Estoy muy emocionada, muy feliz y agradecida con Dios por esta oportunidad tan grande”, expresó Valentina en un video compartido en sus redes sociales antes de la confirmación oficial.

Con su presencia en una de las pasarelas más icónicas del planeta, Valentina Castro lleva el nombre de Colombia en alto, demostrando que los sueños pueden trenzarse desde cualquier rincón del país hasta brillar en el escenario más internacional.