En Buga, el aguacero ocasionó inundaciones en el barrio Acuarelas, donde siete viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de aguas lluvias. Bomberos, Aguas de Buga y Obras Públicas atendieron la situación y realizaron labores de limpieza y evaluación de daños.

Entre tanto, en Sevilla, las precipitaciones también causaron afectaciones en dos sectores. En el barrio San José, varias viviendas se inundaron y los bomberos atendieron a las familias afectadas, mientras que en el barrio Granada una vivienda se desplomó por la saturación del terreno. Dos adultos mayores fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro por los organismos de socorro.

Las autoridades locales realizaron un recorrido por las zonas afectadas y reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse alerta ante el aumento de las lluvias en la región.