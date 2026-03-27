En esta ocasión, el artista se sumerge en el universo del bolero, explorando una historia marcada por el amor imposible, lo trágico y lo eterno. La canción relata el vínculo de dos almas que no lograron estar juntas en vida, pero que conservan la esperanza de reencontrarse más allá de este mundo, quizá en el cielo.

Con una propuesta sonora inspirada en el nuevo bolero mexicano, Tufic fusiona elementos modernos como sintetizadores y beats contemporáneos, con arreglos clásicos que incluyen trompetas y matices vintage. El resultado es una pieza íntima y envolvente que conecta generaciones y revive la esencia romántica del género.

Pero lo que hace aún más especial este lanzamiento es su origen: la canción está inspirada en la historia real de los tatarabuelos del artista, lo que le imprime un sello personal, emotivo y auténtico a la interpretación.

El sencillo llega acompañado de un video animado que complementa la narrativa de la canción, transportando al espectador a un viaje visual lleno de simbolismo y sensibilidad.

¿Quién es Tufic?

Tufic es un artista mexicano que ha venido construyendo una propuesta musical versátil, caracterizada por la fusión de géneros y una marcada identidad emocional en sus letras. A lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad especial para contar historias a través de la música, explorando sonidos contemporáneos sin perder la esencia de lo clásico. Su evolución artística lo ha llevado a experimentar con distintos ritmos, consolidándose como una de las voces emergentes con mayor proyección en la escena musical.

“Si yo me voy tú te vas” es apenas el inicio de una serie de boleros que harán parte de su próximo trabajo discográfico, con el que Tufic busca conquistar al público desde lo más profundo del alma.