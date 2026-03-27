Según las autoridades de tránsito, los cierres programados comenzaron desde las 8:30 de la mañana y se extenderán hasta la 1:00 de la tarde, mientras se desarrolla el recorrido ciclístico de 116,8 kilómetros. La competencia deportiva tiene previsto iniciar a las 9:00 a. m. y finalizar sobre las 12:30 p. m., dependiendo del avance del pelotón.

De acuerdo con el reporte entregado, los cierres programados ya están siendo ejecutados por las unidades de tránsito y transporte. Además, se confirmó que el vehículo identificado como 5-7, que se encontraba en el puente elevado de Andalucía, ya fue retirado para permitir el desarrollo seguro de la competencia.

Asimismo, a esta hora se encuentra cerrado el puente Lechugas en el municipio de Buga, como parte de las medidas de seguridad y control vial implementadas para el paso de los ciclistas.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito, con el fin de evitar congestiones y garantizar la seguridad durante el desarrollo de la etapa ciclística.