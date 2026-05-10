Aunque esto genera preocupación, expertos en tecnología explican que los dispositivos no necesitan grabar conversaciones para mostrar publicidad dirigida. En realidad, las plataformas utilizan algoritmos y sistemas de rastreo que analizan hábitos digitales, búsquedas, aplicaciones utilizadas e interacciones en internet para predecir intereses de los usuarios.

Uno de los principales mecanismos es el llamado “ID de publicidad”, una especie de identificación digital que recopila información sobre el comportamiento del usuario y permite personalizar anuncios según sus gustos o actividades en línea.

Sin embargo, tanto Android como iPhone ofrecen herramientas para limitar este seguimiento y reducir la publicidad personalizada.

En dispositivos Android, los usuarios pueden ingresar a Ajustes, luego a Google y a la sección de Datos y privacidad para desactivar los anuncios personalizados y eliminar el ID de publicidad.

En iPhone, la opción se encuentra en Privacidad y seguridad, donde es posible desactivar el rastreo entre aplicaciones y limitar los anuncios personalizados de Apple.

Expertos recomiendan además revisar los permisos de las aplicaciones, evitar compartir información innecesaria y controlar qué plataformas tienen acceso al micrófono, ubicación y actividad digital.